A murit Victor Babiuc - A fost deputat și ministru al Apărării Victor Babiuc, fost deputat și ministru de Interne și al Apararii in Romania, s-a stins din viața. Anunțul a fost facut de scriitorul Radu F. Alexandru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ultima ora: Membru MISA, arestat sub acuzația… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ultima ora:MISA, arestat sub acuzația…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii a negociat in secret, anul trecut, sa cumpere din Pakistan proiectile de artilerie de fabricație sovietica de 122mm, scrie The New York Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Scene de coșmar intr-un avion ce zbura pe ruta Valencia - Timișoara. Unui barbat de 78 de ani i s-a facut rau in avion și a murit! Omul a suferit un infarct din primele informații și deși a fost resuscitat, echipajele medicale au declarat decesul, anunța Romania TV. Fii la curent cu cele mai…

- Cel puțin 17 persoane au murit și 22 au fost ranite, miercuri, in urma prabușirii unui elicopter in apropiere de o creșa de langa Kiev. Informații neconfirmate oficial susțin ca la bord se aflau mai mulți demnitari ucraineni din conducerea Ministerului de Interne. Fii la curent cu cele mai…

- Avioanele AWACS au ajuns la București, de unde vor transmite NATO informații despre orice mișcare tactica și operaționala de la granița Alianței, transmite ministrul Apararii, Angel Tilvar: „Romania și Aliații sunt in siguranța”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul ministru al Apararii, Vasile Dincu a declarat marti la Prima News TV despre decizia de a parasi postul de ministru, ca a simțit ca i se blocheaza unele proiecte, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, luni, ca tinerii din Romania vor avea acces la cardul european destinat lor inca din primavara. Cardul este folosit de peste 6 milioane de tineri europeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mircea Dușa, fost ministru al Apararii, a murit in aceasta dimineața. El suferea de cancer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Majoritatea angajatorilor din Romania (97%) afirma ca programul de lucru flexibil este unul dintre cele mai dorite beneficii de catre salariati, in timp ce doua din trei companii de top ofera beneficii legate de acest aspect, releva un studiu de specialitate, publicat marti. Fii la curent…