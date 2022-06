Veste tistra din lumea teatrului și filmului. Indragitul actor Valentin Uritescu a incetat din viața, vineri seara, la varsta de 81 de ani. Inmormantarea va avea loc, luni. Actorul suferea de o boala grava, fiind internat intr-un centru specializat unde urma tratament. Este vorba de Sindromul Extrapiramidal, asemanator cu boala Parkinson. Boala a fost depistata inca de pe cand avea 33 de ani. In ultima perioada, starea de sanatate se inrautatise, in unele zile, actorul nici nu putea sa vorbeasca, potrivit Antena 3. Actorul Valentin Uritescu a avut o experienta de peste 50 de ani in teatru si…