Paul Lazarescu, fost lider al Tineretului Universitar Național Țaranesc, organizator al manifestatiei anticomuniste si promonarhiste din 8 noiembrie 1945, care a avut loc in Piata Palatului din Bucuresti, a murit. Anunțul a fost facut pe Facebook de Anca Lazarescu, fiica sa, potrivit stiripesurse.ro. „Tata, Paul Lazarescu, a plecat azi dimineața in lumea celor drepți. Peste doua luni ar fi implinit 96 de ani. A fost sanatos pana aproape de sfarșit și puternic pana in ultima clipa. A trait multe incercari și le-a biruit cu credința și speranța. Cred ca cele mai dragi amintiri i-au fost cele din…