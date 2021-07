Una dintre persoanele ranite in urma incendiului de la Popești Leordeni a murit. Aceasta avea arsuri pe 90 % din suprafața corpului. Pacientul care și-a pierdut viața era internat la Spitalul Floreasca. In prezent, la Spitalul Floreasca se mai afla doi pacienți raniți in urma incidentului de ieri, care sunt in continuare in stare grava. […] The post A murit unul dintre raniții de la Popești Leordeni. Avea 90 % arsuri pe corp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .