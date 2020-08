A murit unul dintre prncipalii artizani ai procesului de pace din Irlanda de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- John Hume, unul dintre principalii artizani ai acordului de pace din Vinerea Mare din Irlanda de Nord si laureat al premiului Nobel pentru Pace in 1998, a incetat din viata luni, la varsta de 83 de ani, transmit BBC, Reuters si AFP. ''Moartea lui John Hume reprezinta pierderea celei mai semnificative…

- Decizia executivului britanic a fost luata in baza recomandarilor expertilor de sanatate si a specialistilor epidemiologi, care urmaresc indicatorii referitori la COVID-19 din toate tarile, o noua evaluare a masurilor urmand a se face la sfarsitul lunii iulie. Citeste si Grecia anunta noi…

- O persoana a murit și alta a fost ranita într-un incident armat ce a avut loc sâmbata seara într-un parc din Louisville (Kentucky) cunoscut drept centrul protestelor fața de uciderea de catre poliției, în martie, a unei femei de culoare, chiar în casa acesteia, transmite…

- Cantareata Vera Lynn, care a devenit un simbol al sperantei in Marea Britanie in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si mai recent pe durata pandemiei de coronavirus, gratie cantecului sau "We Will Meet Again", a murit joi la varsta de 103 ani, informeaza Reuters si BBC. Familia cantaretei a confirmat…

- Mexic, India, Irlanda si Norvegia sunt tarile care au fost alese miercuri in Consiliul de Securitate al ONU, dar cele 193 de state membre ale Natiunilor Unite vor continua votarea joi in vederea ocuparii ultimului loc ramas vacant deoarece pentru acesta nu a existat un castigator clar, informeaza Reuters.…

- Pe fondul escaladarii conflictelor din Statele Unite, mai mulți politisti au fost impuscati in ultimele ore in SUA, transmite Reuters. Un ofiter de politie a fost impuscat, luni seara, in...

- Bulgaria intentioneaza sa ridice de la 1 iunie obligativitatea carantinei timp de 14 zile pentru calatorii veniti din majoritatea tarilor Uniunii Europene, dar nu si pentru cei veniti din tari cu rate ridicate ale morbiditatii, a anuntat vineri o inalta oficialitate bulgara din domeniul sanatatii, transmit…

- Moment de senzație la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani! Catalin Oprișan a prezentat dezvaluirile unei femeie dintr-o comuna din Iași, al carui barbat a murit din cauza consumului de spirt.