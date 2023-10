Un grav accident a avut loc, duminica dimineața, pe DN 1, la kilometru 18, in Otopeni. Din primele informații, barbatul care se afla la volan ar fi intrat in coliziune cu capul de pod. Un accident grav a avut loc in dimineața zilei de duminica, la ieșirea din București, in Otopeni. Un barbat a intrat in parapetul unui pasaj dupa ce a pierdut controlul mașinii și și-a pierdut viața. Potrivit primelor informații, victima este unul dintre medicii implicați in dosarul de șpaga din luna septembrie de la Institutul „Marius Nasta” din București. Potrivit primelor ipoteze, barbatul ar fi pierdut controlul…