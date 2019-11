Stiri pe aceeasi tema

- Fotograful britanic Terry O'Neill, cunoscut in special datorita colaborarii cu formatiile The Beatles si The Rolling Stones, a decedat sambata, la varsta de 81 de ani, in urma unei indelungate suferinte, informeaza Press Association. Un purtator de cuvant al Iconic Images, care reprezinta arhiva…

- Actrita Olivia Colman, premiata anul acesta cu Oscar pentru interpretarea reginei Anne in filmul „The Favourite”, a primit joi, la Palatul Buckingham, medalia de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, scrie BBC, potrivit news.ro.Colman, care o interpreteaza pe regina Elizabeth II in serialul…

- Iapa G Q Covergirl a fost eutanasiata vineri dupa ce a suferit o accidentare la picioarele anterioare in timpul unei sesiuni de antrenamente pe hipodromul Santa Anita Park, bilantul cailor de competitie care au murit pe aceasta arena din California dupa data de 26 decembrie ajungand astfel la 35, relateaza…

- De ultima ora! Doi oameni au murit dupa ce mașina lor a fost lovita de tren Doua persoane au murit, duminica seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un tren. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10 si…

- Un accident auto grav a avut loc in aceasta dimineața in comuna Balțați din judetul Iasi, soldat cu patru victime. Din primele informatii, cel puțin doua persoane au murit, iar alte doua persoane au fost ranite dupa un impact extrem de puternic.

- Un elicopter de tip Airbus AS350 s-a prabusit, sambata, aproape de orașul Alta, in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale. Elicopterul operat de compania norvegiana Helitrans s-a prabusit intr-o zona greu accesibila, potrivit Agerpres. La bordul aparului de zbor se aflau șase persoane,…

- Miliardarul american David Koch, care a cheltuit impreuna cu fratele sau Charles sute de milioane de dolari pentru a influenta politica americana, a decedat, a anuntat vineri fratele sau, relateaza AFP. ”Cu inima grea, anunt disparitia fratelui meu David”, a anuntat Charles Koch, CEO-ul conglometarului Koch…