Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele grupului chinez de firme HNA Wang Jian a decedat în Farnta în timpul unei calatorii de afaceri, politia locala precizând ca moartea pare a fi una accidentala, acesta cazând de la înaltime

- Co-presedintele grupului chinez de firme HNA Wang Jian a decedat in Farnta in timpul unei calatorii de afaceri, politia locala precizand ca moartea pare a fi una accidentala, acesta cazand de la inaltime in timp ce era fotografiat, informeaza Reuters.

- Wang, care era intr-o calatori de afaceri, a suferit o cazatura dupa care nu si-a mai putut reveni, potrivit declaratiilor companiei. Wang a murit marti dimineata dupa ce a cazut de pe o stanca de 15 metri in timp ce se aseza pentru a fi fotografiat, potrivit unui ofiter de politie din Avignon. Moartea…

- Accident rutier grav in India. Cel putin 44 de oameni au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut intr-o prapastie care avea o adancime de peste 200 de metri.Mai multi pasageri au fost raniti in urma tragediei.

- Momente dramatice intr-un parc de distractii din statul american Florida. Sase oameni au fost raniti dupa ce cabina in care se aflau s-a desprins. Cateva dintre victime au cazut in gol de la o inaltime de zece metri.

- Bethany a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etajul 19 pe o terasa deschisa care se afla la etajul 6 al cladirii in care locuia, scrie cancan.ro. Poliția locala susține ca doi oameni, un barbat și o femeie, ambii in varsta de 38 de ani, au fost arestați. Ei au fost suspectați de crima insa…

- O cantareața in devenire, numita de familia ei ”o stea stralucitoare”, a murit dupa ce a cazut de la etajul cladirii in care locuia la Londra. Poliția a declanșat o ancheta de moarte suspecta. Bethany-Maria Beales (22 de ani) a fost gasita moarta cu ”rani semnificative”, sambata, dupa ce a cazut de…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, in județul Neamț, fiind activat planul roșu. O autoutilitara in care se aflau 10 persoane a cazut de pe pod in raul Bitrița. Șapte barbați au murit pe loc, iar doi au fost dați disparuți. In urma cu puțin timp, au fost ...