Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul britanic Nicholas Evans, autorul bestsellerului "The Horse Whisperer" (Imblanzitorul de cai"), a murit in urma unui atac de cord la varsta de 72 de ani, a anuntat luni agentul sau, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Paul Sorvino, actorul magistral din filmul «Goodfellas» și din serialul «Lege și Ordine», s-a stins din viața, la varsta de 83 de ani, din cauze naturale. Paul Sorvino a inceput sa se simta rau duminica seara, in timp ce se afla in locuința sa din Jacksonville, Florida. Soția actorului, Dee Dee Sorvino,…

- Fermierul Viorel Matei, una dintre vocile cele mai importante din agricutura romaneasca din ultimele doua decenii, a murit, luni, dupa o grea suferința, cu cateva saptamani inainte sa implineasca varsta de 73 de ani. De loc din Cenad, județul Timiș, unde administra și o exploatație agricola importanta,…

- Fostul ministru britanic al Finantelor, Rishi Sunak (nascut in Anglia, din parinți imigranți indieni), a obtinut cele mai multe voturi in a doua runda a desemnarii prin vot a succesorului lui Boris Johnson la conducerea Partidului Conservator si la sefia Guvernului, un candidat fiind eliminat, relateaza…

- O tanara care a așteptat mai bine de un an sa fie primita de un medic de familie a aflat ca era bolnava de cancer și a murit la doar cateva saptamani dupa diagnosticare, spune familia ei. Amelia Ellerby, de 19 ani, din York, Marea Britanie, a sunat la medicul de familie in februarie 2021 […] Articolul…

- Consilierul judetean PNL Sorin Teju a incetat din viata la varsta de 57 de ani. Anuntul a fost facut pe pagina Consiliului Judetean Prahova. Cu profund regret, anuntam disparitia dintre noi a consilierului judetean Sorin Teju. Nascut la data de 4 aprilie 1965, in comuna Alunis, judetul Prahova, Sorin…

- Un sofer a murit, sambata, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un gard, in localitatea Jilavele, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ialomita. „Din verificarile efectuate la fata locului a reiesit ca, in timp ce un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Jilavele, conducea un autoturism…

- LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, este primul jucator in activitate din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a devenit miliardar, conform revistei Forbes . In varsta de 37 ani, James a debutat ca profesionist in 2003, reusind sa cucereasca pe parcursul…