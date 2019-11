Stiri pe aceeasi tema

- Yasuhiro Nakasone, ocupand funcția de premier al Japoniei in perioada 1982-1987, consacrat pentru apropierea fața fostul președinte american Ronal Reagan și pentru reformele pe care le-a implementat in țara, a murit la varsta de 101 ani, anunța postul local de televiziune NHK, citat de Reuters, scrie…

- Un submarin american din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, USS Grayback, disparut cu 80 de oameni la bord in 1944, dupa ce a fost atacat de o aeronava japoneza, a fost gasit in largul coastei Japoniei, potrivit CNN. USS Grayback a disparut cu 80 de oameni la bord in 1944, dupa ce a fost…

- Sapte persoane au murit și alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Reuters,…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters,…

- Mai multi oameni au murit dupa ce un bombardier B-17 din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit in timp ce incerca sa aterizeze pe Aeroportul International Bradley, statul american Connecticut, relateaza CNN.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…