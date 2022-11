Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost nevoita sa ia decizii drastice dictate și de prețurile la energie și gaz. In afara de Facultațile de Medicina, Farmacie și Stomatologie, restul cursurilor se muta in sistem online. Incepand cu data de 21 noiembrie 2022, cursurile Facultații de Științe…

- Vești imbucuratoare pentru medicul Mircea Beuran, care a fost acuzat in trecut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru mita, dupa ce acesta ar fi primit 10.000 de euro de la un medic pentru a-i asigura un post de asistent universitar in specialitatea „Chirurgie general”, in cadrul Universitatii…

- O noua viziune asupra actului medical, care impune transparența, seriozitate și rigoare, ar putea eficientiza mecanismele de raspundere civila si disciplinara și ar putea sta a baza unei noi legi a malpraxisului, care sa duca la imbunatațirea gestionarii greșelilor medicale in Romania. La Universitatea…

- A murit profesor doctor Gheorghe Sorin Bacanu, intemeietorului școlii timișorene de diabet și fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989). Anunțul a fost facut de prof. dr. Bogdan Timar, decanul Facultații de Medicina – Universitatea de Medicina…

- Facultatea de Medicina și Clinica de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara au anunțat trecerea in neființa a intemeietorului școlii timișorene de diabet și fostului rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989).

- Muzeul Național al Banatului organizeaza, in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, expoziția „Incursiuni in istoria medicinei timișorene”, care va fi deschisa la bastionul Theresia din Timișoara. Expoziția face parte din seria evenimentelor organizate pentru…

- Investiția va fi de 24 de milioane de euro și ar urma sa fie finalizata in 24 de luni, printr-un proiect al Companiei Naționale de Investiții, in cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Conducerea Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va beneficia de cladiri noi, care vor fi construite in Ghiroda. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a participat, astazi, la semnarea contractului care permite inceperea lucrarilor de construcții…