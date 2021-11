A murit unul dintre cei mai apreciați autori de romane de aventuri Scriitorul sud-african Wilbur Smith, autor a numeroase romane de aventuri traduse in intreaga lume, a murit sambata, la Cape Town, la varsta de 88 de ani, a anuntat editorul sau, citat de AFP. „Autorul de bestselleruri la nivel mondial Wilbur Smith a murit pe neasteptate sambata dupa-amiaza, in casa sa din Cape Town, dupa o dimineata de citit si scris, cu sotia sa, Niso, alaturi”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Wilbur Smith Books. Wilbur Smith a fost autorul a 49 de romane traduse in aproximativ 30 de limbi, inclusiv in romana, care s-au vandut in total 140 de milioane de exemplare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

