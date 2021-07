Unul dintre cei doi muncitori raniți in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia au anunțat vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg au fost transferați de la Spitalul Floreasca in Germania pentru tratament de specialitate. Cei doi muncitori […] The post A murit unul dintre cei doi muncitorii arși in explozia de la Petromidia și transferat in strainatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .