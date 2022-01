Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai influenti calugari budisti din lume, Thich Nhat Hanh, activist pentru pace care în 1960 a devenit cunoscut drept un oponent al razboiului din Vietnam, a murit sâmbata, la vârsta de 95 de ani, înconjurat de discipolii sai în templul din Vietnam unde a…

- Thich Nhat Hanh, unul dintre cei mai influenti calugari budisti din lume, activist pentru pace care in 1960 a devenit cunoscut drept un oponent al razboiului din Vietnam, a incetat din viața sambata, la varsta de 95 de ani. El a murit inconjurat de discipolii sai in templul din Vietnam unde a inceput…

- Thich Nhat Hanh, influent calugar budist vietnamez, activist pentru pace si considerat parintele mindfulness, a murit la 95 de ani, relateaza BBC. In Romania, cei mai cunoscuți practicanți de mindfulness sunt Dacian Cioloș și Valerie Cioloș. Decesul a fost anuntat de organizatia sa Plum Village,…

- Poliția din New York a arestat un barbat care ar fi impins o femeie in fața metroului, iar apoi a fugit de la fața locului, relateaza CNN. Incidentul a avut loc sambata dimineața și potrivit anchetatorilor victima, care nu a putut fi salvata, avea 40 de ani și era de origine asiatica.

- Ultimul supravietuitor al micului grup de soldati indieni care l-a escortat pe Dalai Lama dupa fuga sa din Lhasa in 1959 a murit la varsta de 85 de ani, a anuntat vineri regimentul sau, relateaza AFP, citat de agerpres. Liderul spiritual al tibetanilor, pe atunci un tanar calugar acum in varsta de…

- Mexicul este in doliu, dupa ce Vicente Fernandez, "regele" cantecului popular si starul orchestrelor de mariachi, a murit duminica, in ziua in care a avut loc pelerinajul la Sfanta Fecioara din Guadalupe, ocrotitoarea tarii, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Indragitul artist a decedat la…

- Este ancheta la Timisoara dupa accidentul in care o masina plina cu migranti s-a rasturnat, iar doi dintre ei au murit. Soferul,care fugise de la locul faptei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce s-a predat.

- Soferul care a provocat accidentul din judetul Timis in care doi migranti au murit si 10 au fost raniti s-a predat Politiei in noaptea de miercuri spre joi. Soferul este, la randul sau, ranit.