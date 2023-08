Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre victimele care se aflau in stare extrem de grava, dupa exploziile de la Crevedia, a murit la spital. Decesul a survenit duminica la orele amiezii. Aceasta avea arsuri pe 90% din suprafața corpului. Femeia care a incetat din viața era soția barbatului decedat, sambata seara, dupa ce a facut…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Una dintre victimele care se aflau in stare grava, dupa explozia de la Crevedia, a murit duminica, la spital. Femeia avea arsuri pe 99% din suprafața corpului. Este vorba despre al doilea deces dupa explozia de la stația GPL.

- O explozie puternica a avut loc sambata seara la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. Cele mai noi informații arata ca sunt 46 de raniți, dintre care 8 in stare grava, iar o persoana a decedat. Deflagrația a afectat și cateva case din apropierea stației GPL (gaz petrolier lichefiat). Avand…

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- Un accident socant de circulatie a avut loc pe raza comunei Poienarii Burchii, sat Carbunaru, unde un barbat in varsta de 43 de ani in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 101A, din direcția Poienarii Burchii catre Șirna, la un moment dat, ar fi patruns pe contrasens și a intrat in coliziune […]…

- Un barbat a decedat, iar concubina acestuia ajuns la spital cu leziuni grave, dupa ce au fost agresați fizic de catre un individ. Potrivit Poliției, banuitul este un barbat in varsta de 38 de ani, scrie TV8 . Tragicul incident s-a produs miercuri, 31 mai, intr-un sat din raionul Drochia. Victimele sunt…