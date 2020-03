Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei și Cercetarii (MEC) anunta ca 58 de scoli din 14 județe, intre care și Brașovul, au fost inchise integral sau parțial, luni, din cauza imbolnavirilor cu gripa. Potrivit situației centralizate de MEC, 2.144 de elevi din judetele Iasi, Vaslui, Ilfov, Cluj, Sibiu, Galati, Salaj, Olt,…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania franceza Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher a preluat Sabon Holdings SRL. Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher este societatea-mama a Grupului Rocher, prezent in numeroase tari in sectoarele produselor cosmetice, textile-imbracaminte,…

- Caz șocant la Constanța. O asistenta de la unitatea de primiri urgențe a spitalului județean a facut atac cerebral in timpul serviciului. Colegii femeii spun ca totul s-a produs din cauza oboselii. Femeia in varsta de 42 de ani a fost transferata cu un elicopter SMURD la Spitalul Universitar din Capitala. Oboseala,…

- Realizatorii si protagonistii filmului „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la ora 10:00, situația traficului se prezinta astfel: La nivelul județelor Braila și Tulcea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a decis ca in perioada codului rosu, intervalul orar 22.00-08.00 drumurile naționale…

- In weekend-ul ce a urmat Bobotezei și Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, studenții creștini ortodocși din toata țara s-au reunit, la București, pentru a pregati calendarul evenimentelor dedicate aniversarii din acest an. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 485, ediția print Duminica, pe 12…

- Greva la CFR joi dimineața. Din primele informații, 19 trenuri au fost anulate. Cei care asigura intreținerea trenurilor și-au incetat activitatea in mai multe județe din țara. Este vorba despre depourile din București, Cluj, Iași, Brașov, Galați, Satu Mare, Timișoara, Arad, Ploiești, Pitești, Sibiu.…

- Actrița Brandușa Zaița Silvestru a murit, sambata, la varsta de 86 de ani. Brandușa Zaița Silvestru a fost una dintre cele mai mari personalitați ale teatrului de papuși și marionete de la noi din țara și a fost supranumita 'Zana papușilor', pentru dragostea cu care și-a dedicat cariera acestei arii…