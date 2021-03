A murit un sportiv de legendă din fotbalul românesc - Doliu pentru sportul rege Constantin David „Flencea”, campion cu Dinamo la inceputul anilor '60, a incetat din viața vineri, la varsta de 79 de ani. Fosta extrema a „cainilor” se infectase cu COVID-19 și a murit la spital. „A facut Covid, l-am dus la spital la Municipal, iar acolo... E teribil! Nu pot sa concep ca s-a dus, viața nu ne iarta. Avea stimulator cardiac, ii scazuse tensiunea, riscam sa-l pierdem din acel moment. Regimul de inmormantare a fost strict, o intreaga zapaceala. L-am inmormantat in aceeași zi, in sac, nici nu mai vreau sa vorbesc despre asta. Mulțumim tuturor celor care nu l-au uitat și aveți grija… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

