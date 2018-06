Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Durleci, un tanar din localitatea argeseana Stoenesti, care si-a injunghiat fosta iubita, pe tatal si bunicul acesteia, dupa ce familia tinerei s-a opus relatiei amoroase, a fost analizat psihiatric. Criminalul a murit in in inchisoare, in conditii inca neelucidate.

- Este doliu in sportul din Romania! Gheorghe Hurloi, un simbol al fotbalului din Bistrița, a murit astazi, dupa o lunga și grea suferința cu o boala teribila. El avea 62 de ani și, pe vremea cand activa, a scris istorie la U Cluj, CFR și Gloria Bistrița. Gheorghe Hurloi a murit Fostul sportiv a incetat…

- Rares Bogdan a facut anuntul trist pe pagina sa de Facebook. "Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!" George Berevoianu a prezentat știrile la Realitatea TV. La inceputul lunii mai jurnalistul se afla in Lisabona,…

- Subprefectul judetului Mures, Nagy Zsigmond, a declarat agentiei Mediafax ca doar joi a fost informat cu privire la identitatea celei de-a noua persoane care a murit, marti, in accidentul din Ungaria, fiind vorba despre un barbat din Iernut, care nu are copii. "Ar fi vorba despre un cetatean…

- O jurnalista de 34 de ani, din Drobeta Turnu Severin, a murit noaptea trecuta intr un accident rutier cumplit. Claudia Spineanu a fost lovita de un sofer fara permis de conducere, care a fugit imediat dupa nenorocire.Tanara jurnalista se afla la volanul unei masini si nu a acordat prioritate unui autoturism.…

- Monica Tatoiu este una dintre cele mai celebre femei de afaceri din Romania, conducand, timp de 12 ani, o mare companie de produse cosmetice. Tatoiu este, insa, devastata de o veste trista, venita din senin. Moartea subita a nașului ei i-a indurerat familia.

- Doliu in lumea artistica si a filmului. Unul dintre cei mai mari cascadori romani a incetat din viata. Adrian Pavlovschi a murit joi seara. Vestea a fost data pe retelele sociale de un coleg de la Uniunea Cascadorilor din Romania.

- Doi oameni au murit și 50 au fost raniți, dupa ce un autobuz cu etaj, fara acoperiș, a lovit crengile unui copac dintr-o zona turistica din Mata. Autobuzul supraetajat se deplasa in apropierea satului Zurrieq in momentul accidentului. Dintre oamenii raniți, 6 sunt in stare grava. Doi dintre oamenii…