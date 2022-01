Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” din Sannicolau Mare este in doliu. Inspectorul școlar general al județului Timiș, Marin Popescu, a anunțat, miercuri, ca un cadru didactic care preda la aceasta școala a fost rapus de COVID. Acesta avea comorbiditați. Conform lui Popescu, opt persoane din invațamantul…

- Potrivit datelor furnizate, miercuri, de catre Inspectoratul Școlar Județean Timiș, trei unitați de invațamant din orașul nostru au trecut activitatea online in totalitate. Este vorba despre Liceul Teoretic Baptist, unde DSP monitorizeaza un focar de coronavirus, Liceul Tehnologic „I. C. Bratianu”,…

- In Timiș, au ajuns doua tranșe de teste rapide covid pe baza de saliva, una de 227.000 și alta de 50.000. Potrivit inspectorului școlar general al județului, Marin Popescu, testele au fost distribuite in 2 și 3 decembrie, iar majoritatea unitaților de invațamant au hotarat ca testele sa fie aplicate…

- Cu toate ca, in ultima vreme numarul cazurilor noi de COVID-19 este scazut, in continuare mor clujeni, de la o zi la alta. Spre exemplu, in ultimele 24 de ore, alte 5 persoane au pierdut lupta impotriva virusului.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul…

- Potrivit datelor furnizate de CNCAV, rata de vaccinare impotriva Covid-19 in Timisoara a ajuns la 42,92%. Cea mai mare rata de vaccinare in Timis este la Dumbravita, care se afla si pe primul loc in tara din acest punct de cedere. Rata cea mai mica in Timis este la Pietroasa – 5,19 %! CNCAV a ... The…

- Apar marturii ingrozitoare ale medicilor din spitalele COVID din Romania. Situația de pe unele sectii ATI este extrem de grava, cu paturi pe hol si personal medical este extenuat. Majoritatea oamenilor cu COVID au depresii severe si

- Doliu in lumea muzicii. Cantarețul Petrica Mițu Stoian a murit in urma unui șoc septic, informeaza Romania TV. Acesta se internase la spitalul din Reșița, starea sa de sanatatea inrautațindu-se in ultimele zile, dupa ce, acum cateva saptamani, artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2. Artistul se refacea…

- Acesta a decedat luni, 1 noiembrie 2021. Antrenorul a avut simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2 și fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Mai multe detalii, pe realitateasportiva.net.