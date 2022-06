A murit un membru fondator al trupei rock Bon Jovi

Stiri pe aceeasi tema

- Basistul Alec John Such, membru fondator al Bon Jovi, a murit la varsta de 70 de ani, a anuntat duminica Jon Bon Jovi pe retelele de socializare. Cauza mortii este inca necunoscuta, potrivit Variety.

- A murit Andy Fletcher, claparul și fondatorul trupei Depeche Mode Andy Fletcher, clapar și membru fondator al trupei electronice britanice Depeche Mode, a murit la varsta de 60 de ani. Anunțul decesului fulgerator a fost facut de legendara trupa pe rețelele de socializare. Vezi aceasta postare pe…

