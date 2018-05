Serge Dassault, un industrias in domeniile aviatiei si armamentului si totodata un patron de presa, a decedat luni, la varsta de 93 de ani, au declarat mai multe surse concordante pentru AFP.



Dassault, un senator Les Republicains (LR, dreapta) din Essonne pana in toamna, urma sa fie judecat saptamana viitoare in apel intr-un caz de spalare de bani si frauda fiscala, dupa ce a fost condamnat in februarie 2017 la o suspendare timp de cinci ani a drepturilor electorale si la plata ueni amenzi in valoare de doua milioane de euro.