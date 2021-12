A murit un fost internațional român, legendă a clubului Rapid Constantin „Bebe” Nasturescu, fost mare fotbalist, a murit vineri seara, la varsta de 81 de ani. Anunțul trist a fost facut de Rapid, la puțin timp dupa victoria giuleștenilor cu FC Argeș. Constantin Nasturescu a fost campion cu Rapid in 1967. “O veste tragica ne-a lovit in aceasta seara. Constantin „Bebe” Nasturescu s -a alaturat Galeriei din Ceruri. Campion cu Rapid in 1967, Bebe Nasturescu a jucat peste 300 de meciuri in alb-vișiniu. Sincere condoleanțe familiei și prietenilor!Victoria din aceasta seara o dedicam memoriei fostului nostru mare jucator! Drum lin!”, au anunțat reprezentanții clubului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

