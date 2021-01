Stiri pe aceeasi tema

- Doua cadre medicale din sectiile de Pneumologie si Terapie Intensiva, alaturi de un angajat de la departamenul IT, cu totii de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, au fost depistati cu COVID dupa ce au fost deja imunizati impotriva virusului SARS-Cov-2.

- Opt persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta. Persoanele decedate au intre 53 si 82 de ani si toate prezentau comorbiditati.Deces nr 502: Barbat, 81 de ani, Constanta, comorbiditati fibroza pulmonara, anemie acuta post hemoragica, hipertrofie benigna de prostata,…

- Un scandal de amploare a inceput la Timișoara, dupa ce șase pacienți, cu forme grave de COVID-19, au murit la Spitalul „Victor Babeș”. Responsabilul de viețile lor, dr. Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase s-a contrazis in declarații: ba au murit din cauza lipsei paturilor de la ATI, ba din…

- Edilul avea 69 de ani și in urma cu cateva zile a fost confirmat cu COVID. . Starea de sanatate i s-a deteriorat rapid, avand in vedere ca mai suferea si de o boala incurabila, astfel ca a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, la Sectia de terapie Intensiva.…

- Un primar din județul Timiș a murit dupa ce a fost depistat cu Covid-19. Barbatul in varsta de 69 de ani suferea și de o boala incurabila. Este vorba despre Tudor Nicolae Marinescu, primarul comunei Voiteg din județul Timiș. Barbatul in varsta de 69 de ani a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost…

- Primarul comunei Voiteg din judetul Timis, Tudor Nicolae Marinescu, a decedat, luni, dupa ce in urma cu cateva zile a fost depistat cu COVID-19. El mai suferea si de o boala incurabila, potrivit news.ro.Citește și: Nicușor Dan iși primește binecuvantarea din SUA: intalnire cu ambasadorul american…

- În ultima perioada, numarul de cazuri de coronavirus a explodat atât în țara, cât și în Cluj. În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 198 de cazuri covid-19 în județul Cluj. În acest moment sunt internați 387 de pacienți, dintre care 353 din…

- Formele ușoare și medii de Covid-19 ar trebuie sa fie supravegheate de medicii de familie pentru a nu supraaglomera spitalele, este de parere conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”…