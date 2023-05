Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta care a fost ranita in timpul atacului armat comis la inceputul lunii mai intr-o scoala din Belgrad a murit luni, ridicand la zece numarul mortilor in acest masacru fara precedent, relateaza AFP si Tanjug. Pe 3 mai, un adolescent de 13 ani a impuscat mortal opt elevi si un agent de paza…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat dupa masacrul comis intr-o scoala primara, pe fondul emotiei provocate de acest atac si de un alt incident similar, produs in ziua urmatoare, noteaza Reuters.

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi,…

- La Belgrad, sicriele adolescenților executat de un coleg, la o școala de top din capitala Serbiei, au fost conduse pe ultimul drum. Mii de oameni au fost prezenți la ceremoniile de inmormantare care au avut loc in mai multe cimitire din Belgrad. Printre parinții ingenunchiați de durere s-a aflat și…

- Ministerul Educatiei a transmis un mesaj dupa atacul armat ce a avut loc ieri intr o scoala din Belgrad, Serbia. "Atacul de la o scoala din Belgrad, in urma caruia au murit mai multi elevi si un paznic, ne a socat pe toti. Durerea familiilor este de neimaginat, iar cuvintele pentru exprimarea regretelor…

- Un baiat de 13 ani a deschis focul, miercuri, intr-o scoala din Belgrad si a ucis opt elevi, majoritatea fete, si un agent de securitate. Alti sase elevi si o profesoara au fost raniti. In timpul atacului, pe care il planificase minutios timp de o luna, a tras 57 de focuri de arma, potrivit presei locale.…

- Mai mulți elevi au fost raniți dupa ce un coleg a deschis focul intr-o școala din Belgrad. Paznicul școlii a murit, potrivit Mirror, informeaza Mediafax.Cinci elevi au fost raniți, iar un agent de paza a murit dupa ce un copil ar fi furat arma de foc a tatalui sau și a deschis focul la o școala din…

