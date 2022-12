Stiri pe aceeasi tema

- Crima a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, un barbat și-a injunghiat fosta iubita.Martorii spun ca victima s-a prabusit in lift, insa barbatul a tras-o in casa. Barbatul de 33 de ani a fost prins și reținut pentru omor. Acesta este prezentat astazi in fața instanței pentru…

- 12 persoane au fost reținute și ar putea fi arestate preventiv in cazul varstnicilor inșelați de medicii de biorezonanța. Pacienților li se vindeau aparate mult mai scumpe decat prețul real. In urma cercetarilor efectuate, 12 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate magistraților,…

- O soferita de doar 19 ani a murit in drum spre casa. Fata venea din Bucuresti si se indrepta spre comuna buzoiana Rusetu, cand, din motive necunoscute, a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara. Soferul autoutilitarei, un barbat de 46 de ani, a murit si el, informeaza Observatornews. Din…

- Politistii din Bucuresti l-au gasit pe soferul care miercuri seara nu a oprit la semnalele agentilor si a lovit doua masini cand fugea, abandonandu-si apoi masina pe o strada din Sectorul 4. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un incident tragic a avut loc duminica in Capitala.Un barbat de 56 de ani aa murit in parcarea unui supermarket din București, anunța Realitatea PLUS.Potrivit soției sale, care il insoțea, barbatului i s-a facut rau chiar dupa ce au parcat mașina pentu a merge la cumparaturi in supermarket. A inceput…

- Un baietel din Bucuresti si-a dorit sa-si petreaca ziua de nastere cu politistii din Brigada Rutiera, iar acestia i-au facut o surpriza. De asemenea, dorinta sa a fost de a vizita si Ministerul de Interne, fiind primit de Lucian Bode, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Din primele informații, cei doi soti, ambii in varsta de 52 de ani, comercianți-ambulanți, venisera sa vanda varza in comuna dimbovițeana Finta, relateaza Ziarul de Iași.Momentul nefast a facut ca aceștia sa se opreasca la poarta unei case, iar barbatul sa coboare din dubita și sa mearga in spate, la…

- Cei trei au fost prinși, joi, la o banca din Sectorul 2, imediat dupa ce au folosit actele de identitate false pentru a deschide conturi bancare, potrivit Agerpres . Polițiștii l-au prins pe unul dintre barbați, originar din Republica Moldova, dupa ce și-a folosit cartea de identitate falas. Imediat…