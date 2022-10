Stiri pe aceeasi tema

- Dumnezeu i-a incredințat o noua misiune… Copleșiți de fulgeratoarea veste, ne luam ramas bun de la colegul nostru, comisar de poliție Șerban Tomița. Din nefericire, la doar 49 de ani, in cursul serii trecute, inima lui a refuzat sa mai bata. Șef al Secției 6 Poliție Rurala Nanești din anul 2016, a fost…

- Noul sezon la volei masculin debuteaza cu partidele din Cupa Romaniei, sambata fiind programate trei din cele patru meciuri care conteaza pentru turul primei faze. SCM Zalau va evolua pe terenul formatiei Rapid Bucuresti, echipa ce in sezonul trecut a terminat pe locul zece, dar care a facut achizitii…

- Lumea voleiului este din nou in doliu! Doru Ghimeș, fost component al echipelor Arcada Galați, Dinamo, Știința Bacau, ”U” Cluj, CSM Campia Turzii, Tomis Constanța sau TuB Bocholt (Germania), acolo unde a jucat pana in aceasta vara pe postul care l-a consacrat, cel de libero a murit la doar 39 de ani.…

- Veste crunta pentru Alin Șeroni, fundașul formației FC Botoșani. Fotbalistul nu a jucat in ultima partida de campionat din cauza unui deces in familie. Mama lui a decedat la doar 53 de ani, in urma unui accident stupid. Tragedie in familia lui Alin Șeroni. Mama fotbalistului a murit la 53 de ani Alin…

- CONSTATARE… E oficial. Andrei Chirica, unul dintre cei cinci tineri din accidentul de la Oprișița, a murit inecat. In certificatul constatator al decesului emis de Medicina Legala scrie ca decesul a survenit in urma insuficienței respiratorii acute și contuziei pulmonare, deși a avut și alte contuzii…

- Un pieton a fost accidentat mortal de o autospeciala ISU, luni seara, pe o trecere de pietoni din Filipești, județul Bacau. La fața locului s-au strans mai multe rude ale victimei, fiind trimise forțe speciale in zona. Autospeciala face parte din ISU Vrancea și era in misiune, mergand dinspre Huși catre…

- O mireasa de 24 de ani a murit chiar la nunta ei, dupa ce a fost impușcata in cap de unul dintre invitați care a urmat o veche tradiție de nunta din Iran. Petrecerea era in toi cand unul din invitați, un membru al familiei, a scos arma și a inceput sa traga in aer. […] Articolul O mireasa de 24 de ani…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata din Vrancea, de doar 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care era, condusa de un baiat de aceeași varsta, s-a rasturnat. Potrivit polițiștilor buzoieni citați de stiripesurse.ro, din primele date…