Stiri pe aceeasi tema

- Ion Manole, tatal regretatei cantarețe Madalina Manole, s-a stins din viața la 77 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de Marian Manole, fratele Madalinei Manole, pe Facebook. "DUMNEZEU sa te odihneasca in pace, tata! Acum ești impreuna cu fata și soția ta!", a scris Marian Manole. DUMNEZEU sa te odihneasca…

- Este o zi trista in familia regretatei Madalina Manole! Astazi tatal cantareței a murit, dupa ce in urma cu doar cateva zile a fost internat in spital cu coronavirus. Ultimele declarații ale barbatului inainte sa se stinga din viața!

- Batranețea și singuratatea i-au facut viața amara lui Ion Manole, tatal regretatei soliste Madalina Manole. A ramas fara fiica și fara soție, doar cu fiul Marian, cateva poze cu nepotul Petru Junior și un sac de boli. Asupra lui s-a mai napustit un necaz: a fost infectat cu noul coronavirus. Fiul sau…

- Potrivit cadrelor medicale, șansele ca Ion Manole sa scape cu viața dupa infecția cu coronavirus sunt aproape nule. Familia acestuia se pregatește de inmormantare. Tatal Madalinei Manole, testat pozitiv cu COVID 19 Inurma cu doua zile, tatal Madalinei Manole a ajuns la spital Județean de Urgența din…

- Specialistii de la spitalul din Ploiesti au propus ca tatal Madalinei Manole sa fie transferat la o unitate medicala din Focsani pentru ca nu erau paturi libere la Terapie Intensiva, unde Ion Manole ar fi avut nevoie sa fie tratat. Familia s-a opus transferului si s-a decis sa se astepte eliberarea…

- Timea a murit la doar 25 de ani, ucisa de noul coronavirus, deși nu suferea de nici o alta boala care i-ar fi pus viața in pericol. Fratele profesoarei din Baia Mare a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, dupa ce a aflat ca sora lui nu mai este.

- Ion Manole, in varsta de 77 de ani, este suparat pe ginerele sau, Petru Mircea, dupa ce acesta ar fi aruncat de la mormantul artistei florile pe care acesta le-a adus. Cei doi au fost la un pas sa se intalneasca la Cimitirul Bolovani din Ploiesti. Citeste si: Dan Negru, despre adevaratii asasini…

- La cei 10 ani de la moartea Madalinei Manole, care se vor implini pe 14 iulie, Daniel Gheorghe, unul dintre cei mai activi fani ai fetei cu parul de foc, a scris un mesaj sfașietor pentru preferata lui, așa cum face in fiecare an și se va intalni cu tatal și fratele solistei, sambata, la... Read More…