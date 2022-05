Stiri pe aceeasi tema

- Sylvia Hoișie, inventatoarea Polidinului, medicament care a salvat mii de vieți, a murit, marți, la varsta de 94 de ani. Ea va fi inmormantata in Cimitirul Evreiesc din Iași. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In urma cu putin timp a fost descoperita o grenada intr-o fantana din Iasi. Potrivit informatiilor detinute de reporterii BZI se pare ca grenada se afla in zona Casa Universitarilor de langa Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de interventie,…

- O femeie in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a fost cuprinsa de flacari intr-un incendiu de vegetație uscata. Tragedia s-a petrecut vineri, in orașul hunedorean Brad. „La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta foarte aproape de o locuința, existand posibilitatea extinderii la…

- Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercitiu la poligonul de la Smardan, in judetul Galați, potrivit unor surse din Ministerul Apararii. La Smardan, are loc un exercițiu național de manevrare a tancurilor. Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercițiu de manevrare a…

- S-a stins din viața Viorica Toporaș, cetațean de onoare al municipiului Focșani și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. „Viorica Toporas, artist plastic de excepție, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, a trecut in neființa. In 2018 a primit titlul de cetațean de onoare al…

- In județul Vrancea, in data de 27 februarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 241 persoane in carantina la domiciliu; 247 persoane in izolare la domiciliu; 83 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 9 persoane sunt internate la ATI, 4…