Stiri pe aceeasi tema

- Autorul american de comic books Steve Ditko, care a participat alaturi de Stan Lee la crearea celebrului personaj Spider-Man, a murit la New York la 90 de ani, potrivit surse ale politiei citate de mass-media locale, relateaza sambata EFE, potrivit Agerpres. Autoritatile au gasit trupul neinsufletit…

- Autorul american de comic books Steve Ditko, care a participat alaturi de Stan Lee la crearea celebrului personaj Spider-Man, a murit la New York la 90 de ani, potrivit surse ale politiei citate de mass-media locale, relateaza sambata EFE. Autoritatile au gasit trupul neinsufletit al lui Ditko in apartamentul…

- Inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonel Sebastian Cucos, a participat, in zilele de 20 si 21 iunie, la lucrarile celui de-al doilea Summit ONU al sefilor structurilor de politie si jandarmerie (UNCOPS II), desfasurat la New York, Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate aspecte…

- Unul dintre marile nume ale industriei de moda din Statele Unite a uimit comunitatea fashion, dupa ce a fost gasita fara viata, la New York. Marți dimineata, Kate Spade (55) a fost gasita decedata in apartamentul ei din Manhattan de catre menajera ei. Aceasta s-a sinucis spanzurandu-se cu o esarfa…

- New York-ul este cel mai mare oras din Statele Unite, cea mai cunoscuta si mai fotografiata metropola de pe mapamond si e considerat de multi ca fiind capitala financiara si culturala a lumii. Iata o lista cu lucruri mai putin cunoscute despre “orasul care nu doarme niciodata”. Este un sens giratoriu…

- Robert Sumwalt, presedintele Comitetului National pentru Siguranta Transporturilor, a afirmat ca o persoana a murit in urma incidentului, iar alta se afla la spital in stare grava. Avionul, de tip Boeing 737-700, decolase de pe Aeroportul La Guardia din New York cu destinatia Dallas. O explozie s-a…

- O femeie care a cazut pe șine în metroul din orașul Moscova, a murit din cauza ranilor incompatibile cu viața. Potrivit presei ruse, victima este din Republica Moldova, iar tragedia a avut loc luni la stația de metrou „Mendeleevskaia". Femeia a cazut pe șine în…