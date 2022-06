A murit Ștefan Petreuș, ultimul din celebri Frați Petruși ai folclorului romanesc. Ion Petruș, cel alaturi de care Ștefan a format unul dintre cele mai cunoscute duete din muzica folclorica romineasca, s-a stins din viața in urma cu 20 de ani. In ultimul deceniu, Ștefan Petruș, care a trecut in neființa la 82 de ani, a cantat cu fiul fiul sau, Andrei Petreuș. In anii ’80, numele morosenilor cu cetera si zongora ce au cucerit intreaga lume a fost dat și pachetelor cu pui din comerțul comunist pentru care stateau romanii la cozi infernale. Trista veste a venit chiar in ziua cand avea loc la Baia…