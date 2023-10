Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul fotbalului britanic, Sir Bobby Charlton a murit la varsta de 86 de ani, conform unui comunicat al familiei si a unui anunt de pe pagina de Twitter a echipei Manchester United. „Cu mare tristețe impartașim vestea ca Sir Bobby a murit liniștit la primele ore ale zilei de sambata”, se arata intr-un…

- Spania a invins Anglia la Cupa Mondiala de fotbal feminin cu sorul de 1-0, iar acum jucatoarele se bucura pe deplin de victorie, relaxandu-se pe un iaht, pe celebra insula Ibiza. Jucatoarele de fotbal s-au distrat ca niciodata, lasand deoparte scandalul legat de faptul ca președintele Federației Spaniole…

- Capitanul Spaniei si eroina finalei Cupei Mondiale, Olga Carmona, a aflat dupa meci ca tatal ei a murit, a anuntat, duminica, Federatia spaniola de fotbal (RFEF), citata de Reuters, potrivit news.ro.Carmona a marcat un gol in minutul 29 pentru a obtine victoria cu 1-0 in fata Angliei si pentru a…

- Reprezentativa Spaniei a invins, duminica, la Sydney, cu scorul de 1-0, selectionata Angliei, si a castigat in premiera Cupa Mondiala la fotbal feminin.Unicul gol al meciului a fost marcat de capitanul Olga Carmona, in minutul 29, conform news.ro In minutul 70, Spania a ratat un penalti prin…

- Semifinala Cupei Mondiale feminine de fotbal, dintre selectionatele Australiei si Angliei (1-3), disputata miercuri la Sydney, a fost urmarita de 7 milioane de persoane, un record absolut inregistrat la televiziunea australiana de la masurarea cifrelor de audienta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Infrangerea…