A murit Simina Mezincescu, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale Regelui Mihai

- A murit fosta șefa de protocol a Regelui Mihai, Simina Mezincescu. Povestea unei mari personalitați a lumii bune de altadata Fosta șefa de protocol a Regelui Mihai, Simina Mezincescu, s-a stins din viața astazi la varsta de 93 de ani. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Romaniei care a subliniat in…

- Dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și proclamarea lui Charles al III-lea precum noul rege al Regatului Unit, membrii familiei regale primesc alte titluri nobiliare. Motivul pentru care Meghan Markle și Prințul Harry s-ar fi suparat pe coroana britanica. Ce privilegiu nu le va fi…

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi la castelul Balmoral. Cel mai cunoscut monarh al lumii avea 96 de ani. Veștile despre starea de sanatate precara a reginei au venit inca de joi dimineața. Din acest motiv, membrii familiei regale au pornit catre Balmoral (Scoția). Majestatea Sa a fost evaluata de…

- Mulți dintre fanii echipei de fotbal West Ham au aflat ca Regina Elisabeta a II-a a murit chiar in timp ce veneau spre stadionul unde in aceasta seara are loc meciul dintre West Ham și FCSB. „Este o zi trista”, au spus aceștia.„Nu, pe bune?! Imi pare tare rau ca aud asta. E foarte trist... Totuși, avea…

- Pilotul avionului ușor prabușit duminica in lacul Colibița, din județul Bistrița-Nasaud, a murit, anunța purtatorul de cuvant al ISU, Marius Rus. Pasagerul, cetațean german, este in stare stabila, el reușind sa iasa singur din aeronava prabușita. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, pilotul avionului, un barbat…