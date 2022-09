Stiri pe aceeasi tema

- A murit Silviu Bondor (68 de ani), unul dintre fruntașii PDL și fost consilier județean timp de trei mandate. Decesul a survenit sambata dimineața la Spitalul Județean de Urgența, unde a fost adus cu ambulanța aseara, in urma unor complicații cardiace. S-a incercat transportul cu elicopterul la Ialta…

- Saptamina trecuta, Serviciul de Gestiune al Cainilor fara Stapan a primit o sesizare despre o cațea cu pui extrem de agresiva aflata la Starea Civila. Cațeaua și-a adapostit cei cinci pui sub foișorul unde se oficiaza casatoriile. Pe linga hrana pe care o primea de la unii angajați, ea era recompensata…

- De acum incolo, bacauanii care dețin sume de bani disponibile investirii au posibilitatea de a le direcționa catre companiile care cauta finanțari, devenind, astfel, acționari ai acestor afaceri. Facilitatea este prevazuta de Legea nr. 244 din 20 iulie 2022 a finanțarii participative (crowdfunding),…

- Bilantul victimelor din accidentul produs pe 5 august la Cobadin a ajuns la patru. Dupa patru zile de spitalizare, Darius, baiatul de 16 ani care conducea masina, a murit. Ana si Daniela, in varsta de 13, respectiv 16 ani, au murit pe loc, in urma accidentului rutier produs vineri, 5 august, in localitatea…

- Sportul bacauan este in haine de doliu: ne-a parasit antrenorul de box Nicolae Cara. In varsta de 71 de ani (ar fi implinit 72 pe data de 3 septembrie), Nicu Cara s-a stins dupa o grea și lunga suferința. Om cu suflet mare, avand gata oricand o vorba buna pentru toți cei din jurul sau, Nicolae Cara a…

- Un om de o rara noblețe umana și profesionala, colonelul in retragere Constantin Zavati a trecut la cele veșnice. Venerabilul veteran de razboi s-a nascut pe 7 iulie 1923, in județul Bacau, și a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militara din Gross Born, Germania, actualmente…

- Impreuna cu deputatul PSD Ionel Floroiu, prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel, și consilierii județeni Vasile Isvoran & Adrian Nistor, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a fost astazi in partea de est a județului unde, la Filipeni, s-au finalizat lucrarile de modernizare…

- Filiala „Col. Corneliu Chirieș” Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” l-a comemorat, miercuri, 29 iunie, pe primul ofițer Erou Roman cazut in Al Doilea Razboi Mondial, capitanul bacauan Ioan Boroș. La slujba de pomenire, care a avut loc la mormantul eroului, in Cimitirul Central…