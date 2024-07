A murit Shannen Doherty, Brenda din Beverly Hills 90210

Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty, faimoasa pentru rolurile sale in serialele Beverly Hills 90210 și Charmed, a murit sambata, 13 iulie, la varsta de 53 de ani, in urma unei lupte indelungate cu cancerul. Vestea trista a fost confirmata de purtatorul sau de cuvant, Leslie Sloane.

- Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile sale din serialul extrem de popular "Beverly Hills, 90210" și din "Charmed", a murit la varsta de 53 de ani. Ea fusese diagnosticata cu cancer la san in 2015.

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile din serialul Beverly Hills și Charmed, a murit sambata, la varsta de 53 de ani, potrivit bfmtv.com.Cunoscuta ca Brenda din Beverly Hills, ea se lupta cu...

- Familia unui indonezian, care a murit in timpul marelui pelerinaj musulman, este fericita ca acesta a fost inmormantat in orașul sfant Mecca, a declarat fiica sa. Peste 1.300 de persoane au murit in timpul Hajj-ului din acest an, din cauza temperaturilor extreme.

- Apropierea belgianului Michy Batshuayi (30 de ani) de Galatasaray, atacant aflat inca sub contract cu Fenerbahce, care a jucat in trecut și pentru Beșiktaș, i-a adus familiei varfului o serie de amenințari de-a dreptul bulversante din partea ultrașilor turci. Amely Maria, soția lui Batshuayi, a primit…

- Actrița Anouk Aimee, frumoasa și sofisticata franțuzoaica ce a incantat filmele lui Federico Fellini, Jacques Demy, Sidney Lumet, Bernardo Bertolucci și Claude Lelouch, a murit. Avea 92 de ani, scrie presa internaționala. Fiica lui Aimee a transmis intr-o postare pe Instagram ca starul a murit acasa,…

- Un barbat a murit, iar doua femei au ajuns la spital in urma unui accident rutier ce s-a produs, duminica seara, pe DN 29, intre localitațile Baisa și Vladeni, județul Botoșani. In eveniment au fost implicate un autoturism și o motocicleta.

- Actorul britanic Ian Gelder, care l-a interpretat pe Kevan Lannister in serialul Game of Thrones, a murit luni, 6 mai, de cancer, la varsta de 74 de ani.Cariera actorului britanic s-a intins pe parcursul a zeci de ani si a inclus roluri in Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill…