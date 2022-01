A murit senatorul Cosmin-Cristian Viașu (USR). Avea doar 45 de ani Cosmin-Cristian Viașu (USR) a incetat din viața, la doar 45 de ani, in urma unei indelungate suferințe, a anunțat USR printr-un comunicat de presa transmis vineri. „Anunțam cu tristețe ca senatorul USR de Salaj Cosmin-Cristian Viașu a incetat din viața, in urma unei lungi suferințe”, susține USR. Cristian Viașu a fost membru in Comisia pentru munca, familie si protectie sociala, precum și in Comisia pentru cultura si media. Senatorul avea 45 de ani și era casatorit. „A fost un politician pentru care dialogul și consensul erau caile cele mai bune de a ajunge la rezultat. Transmitem cele mai sincere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

