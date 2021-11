A murit scriitorul sud-african Wilbur Smith Scriitorul sud-african Wilbur Smith, autor a numeroase romane de aventuri traduse în întreaga lume, a murit sâmbata, la Cape Town, la vârsta de 88 de ani, a anuntat editorul sau, citat de AFP.



"Autorul de bestselleruri la nivel mondial Wilbur Smith a murit pe neasteptate sâmbata dupa-amiaza, în casa sa din Cape Town, dupa o dimineata de citit si scris, cu sotia sa, Niso, alaturi", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Wilbur Smith Books.



Wilbur Smith a fost autorul a 49 de romane traduse în aproximativ 30 de limbi, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

