In aceasta dimineața s-a stins din viața scriitorul, profesorul universitar și publicistul Daniel Vighi, dupa momente de grea suferința. A fost rapus la doar 66 de ani de o boala necruțatoare care il macina de o vreme, a infruntat-o cu curaj și demnitate, dar in cele din urma, medicii nu i-au mai putut gasi leacul. […] Articolul A murit scriitorul Daniel Vighi. Primise titlul de cetațean de onoare al Timișoarei in aceasta saptamana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .