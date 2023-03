Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja, fostul sef al Federatiei Romane de Box, a murit. Acesta suferea de cancer si fusese eliberat din inchisoare pentru a se trata. A incetat din viața Rudel Obreja! Fostul pugilist a murit la varsta de 57 de ani. „Cu adanca durere in suflet anunțam trecerea in neființa a fostului om de box…

