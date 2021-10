Stiri pe aceeasi tema

- Bateristul Ronnie Tutt, care a cantat cu Elvis Presley din 1969 pana la decesul starului, opt ani mai tarziu, a murit pe 16 octombrie, la varsta de 83 de ani, arata News.ro. Informatia a fost publicata online de Elvis Presley Enterprises, potrivit BBC. „Pe langa faptul ca a fost un…

- Un barbat de 44 de ani si fata lui au cazut dintr-o caruta incarcata cu coceni, iar impactul cu asfaltul i-a fost fatal copilei.”La fata locului, politistii din cadrul Politiei orasului Targu Bujor, sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, au constatat ca decesul victimei ar fi survenit dupa ce ar…

- Tragedie intr-o familia din Galați, asta dupa ce in doar cateva secunde și-au pierdut copilul! La doar zece ani, o fetița și-a gasit sfarșitul pe drumul spre casa, dupa ce a cazut pe asfalt din caruța plina cu coceni. Tatal micuței a privit totul stupefiat, astfel a sunat de urgența la 112, insa totul…

- Fondatorul trupei britanice rock Status Quo, Alan Lancaster, a murit la virsta de 72 de ani. Despre acest lucru a anunțat un prieten apropiat al muzicianului Craig Bennett pe Facebook. Muzicianul a murit in casa sa din Australia, unde a trait timp de 45 de ani. Bennett a spus ca Lancaster suferea de…

- Un barbat a murit inecat cu mancare intr-un mall din Botoșani, chiar sub ochii oamenilor din jur. Șocant este faptul ca in loc sa i se acorde primul ajutor, curioșii filmau intreaga scena cu telefoanele mobile. Barbatul in varsta de 81 de ani s-a dus la mall sa ia masa. In timp ce manca s-a inecat.…

- O bebelușa de doar cinci luni din Australia a murit, dupa ce o coțofana agresiva a atacat-o. Familia este in șoc, iar comunitatea nu iși explica in ce fel a putut avea loc acest incident bizar, intr-un parc din Brisbane.

- Familie distrusa de vijelie. O fetita de 6 ani a fost ucisa de un copac in timpul furtunii, in judetul Mures. Copila, sora si mama ei s-au adapostit intr-un cort care sa le fereasca de ploaie. Nu le-a ferit insa de tragedie. Un molid smuls de vant s-a prabusit peste cortul lor, in timp ce tatal a asistat…