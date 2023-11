Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer la plamani și creier. Din nefericire, starea ei de sanatate s-a agravat in ultima perioada. Cum se simte actrița, aflați in randurile urmatoare. Rona Hartner iși traiești ultimele clipe din viața Update 13:18 Rona Hartner a murit pe…

- Rona Hartner a murit, joi, 23 noiembrie, la orele amiezii. Anunțul trist a fost facut chiar de sora ei, Rinda Hartner.Actrița a pierdut lupta cu boala. Sora artistei, Rinda, a postat pe contul sau de Facebook o fotografie de doliu, semn ca Rona a incetat din viața. La numai 50 de ani, a fost rapusa…

- Rona Hartner a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. Ieri, sora ei a postat pe Facebook un mesaj dureros in care spunea ca Rona iși traiește ultimele clipe din viața. Sora Ronei Hartner a anunțat moartea artistei printr-o imagine postata pe Facebook cu o lumanare aprinsa. Fanii Ronei sunt șocați. Oamenii…

- Rona Hartner a murit la varsta de 50 de ani, dupa o lunga lupta cu boala. Actrița s-a confruntat in ultima perioada cu probleme grave de sanatate, la plamani și creier, iar apropiații acesteia sperau la un miracol. Rona Hartner a fost o actrița de film, cantareața, compozitoare și textiera romana de…

- Rona Hartner a fost o actrița de film, cantareața, compozitoare și textiera romana de origine germana, stabilita in Franța. „Rona a fost lumina.A fost cel mai curajos si cel mai luminos Om pe care l-am cunoscut vreodata. Nu se dadea in laturi de la nimic, dansa, canta, picta, juca, iubea...toate cu…

- „Buna seara la toata lumea,Sunt Rinda, sora Ronei.Va scriu sa va cer ganduri bune și rugaciuni pentru sora mea, care iși traiește ultimile clipeNe scuzați daca nu raspundem la mesaje, in aceste clipe dificile, vrem sa fim cu ea și cu fetița ei.Dumnezeu sa-i aline suferința și sa o primeasca la el”,…