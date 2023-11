Actrița in varsta de 50 de ani se afla pe patul de moarte, conform ultimului anunț facut de sora sa, Rinda. In urma cu o zi, sora Ronei Hartner a anunțat ca aceasta „iși traiește ultimele clipe”. Actrița a murit la doar 50 de ani, rapusa de o maladie cumplita cu care s-a luptat in ultimii ani.