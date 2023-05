Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Diana Cotoi, cea care l-a condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare, a murit. Aceasta ar fi avut probleme cardiace și s-a pensionat in luna martie la cerere. Reprezentanții Tribunalului Olt au facut publica vestea morții judecatoarei Diana Cotoi. “Tribunalul Olt isi exprima…

- † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Hristos a inviat! Coborat de pe Crucea Golgotei, „Omul…

- Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului Sfantul Pahomie, inca din tineretile lui, era iubitor de Hristos, doritor de viata pustniceasca, avand o fierbinte dragoste catre Dumnezeu. Intrat in manastire ca tanar frate ascultator si evlavios. Sfantul a parcurs, dupa…

- UPDATE: Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului a transmis un comunicat pe acest subiect: Cu profunda ingrijorare pentru comunitatea credincioșilor ortodocși din Parohia Borșa Complex, am aflat de tragedia care tocmai a avut loc prin izbucnirea unui devastator incendiu la biserica lor de lemn…

- Catalin Crișan a fost tradat, in trecut, de catre persoanele dragi. El și-a pus increderea in prietenii apropiați, dar a fost dezamagit de cele petrecute. Artistul le considera pe toate lecții de viața, fiind date de la Dumnezeu.

- Duminica, 12 martie 2023: O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet bun s-a ridicat la Cer… Medicul dermatolog, Samoil Teleki, a murit in somn, la 72 ani. A fost un doctor evreu de mare incredere, un vindecator al bolilor de piele pentru foarte mulți valceni, un prieten de nadejde. Sincere condoleanțe!…

- Sarbatoare mare pentru toți creștinii ortodocși. Ceea ce in Ardeal se numește Ziua morților, de inspirație catolica, are echivalent in tradiția ortodoxa prin așa-numita Sambata a Morților sau Moșii de iarna. Este momentul in care toți creștinii ortodocși ii pomenesc pe cei dragi care au trecut pe lumea…