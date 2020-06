Prefectura Constanta, date actualizate in legatura cu persoanele infectate cu coronavirus

Pana in prezent, 21 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, Prefectura Constanta reitereaza importanta… [citeste mai departe]