Stiri pe aceeasi tema

- In acste momente, familia prezidențiala a Americii este in doliu, dupa ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat in unitatea de terapie intensiva la un spital din New York, in iunie, iar astazi a fost anunțat decesul acestuia. Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump,…

