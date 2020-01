A murit „restauratorul de aur“ al tramvaielor, inginerul Dorian Geba

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit iar un altul a fost grav ranit, dupa ce masina in care se aflau a lovit un podet si s-a rasturnat, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, un barbat, de 47 ani, din municipiul Iasi, a condus…

- Pedagogul de la liceul din localitatea ieseana Targu Frumos, unde o fetita a murit in urma cu o luna dupa ce a cazut de pe scari, a fost sanctionat cu reducerea salariului cu cinci la suta pe trei luni, in timp ce directorul unitatii de invatamant a primit avertisment scris.

- Mihaela Enache, asistenta medicala de la Spitalul de Urgența din Vaslui care a stat trei saptamani in coma pe un pat de spital din Iași, a murit luni seara.Femeia s-a plans in repetate randuri colegilor ca soțul ei o batea des și fara mila. Barbatul ii lua banii și-i juca la jocuri de noroc, a informat…

- Tragedie de Craciun la Iasi. Un barbat a murit dupa ce si-a bagat o petarda in gura. Dispozitivul pirotehnic i-a explodat in cavitatea bucala, iar leziunile pe care acesta le-a suferit i-au fost fatale. Barbatul avea 40 de ani si era din comuna Belcesti.

- Inginerul american George Laurer, inventatorul codului de bare, a murit la varsta de 94 de ani in Carolina de Nord, relateaza AFP. El a fost inmormantat luni in orasul sau Wendell, potrivit necrologului publicat de pompele funebre locale. Angajat ca inginer la IBM in 1951, George…

- Harlem Gnohere a jucat cel de-al 86-lea meci pentru FCSB in Liga 1 și-a devenit jucatorul strain cu cele mai multe partide, asta dupa ce-și adjudecase primul loc la marcatori in L1 și Europa, tot pentru steliști. Dorința, dar și planul „Bizonului” de acum doi ani s-a indeplinit la meciul de luni seara,…

- Sambata, 24 noiembrie, la Iasi, scriitorul Traian Diaconescu s a stins din viata.Pilon si reper al filologiei clasice la Iasi, unul dintre cei mai mari latinisti romani, Traian Diaconescu a fost si profesor al Facultatii de Litere a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", dedicandu si intreaga viata carierei…

- O femeie in varsta de 95 de ani, din Iasi, si-a gasit sfarsitul intr-un accident rutier petrecut pe DN 2E, care leaga Gura Humorului de Falticeni, prin Cornu Luncii. Accidentul cu final tragic a avut loc luni, in jurul orei 13.00, in apropiere de Radaseni.Din cercetarile preliminare ale ...