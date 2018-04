Stiri pe aceeasi tema

- CULTURA BARLADEANA IN DOLIU Profesorul barladean delimba și literatura romana , Mihai Luca, de 82 de ani, a decedat ieri dimineața, in drum spre București. Porfesorul Luca se indrepta spre Spitalul Militar din capitala, unde trebuia sa faca un control medical amanunțit, avand probleme grave de sanatate.…

- O femeie a murit sambata, in urma unui accident petrecut pe DN 5, pe sensul de mers București – Giurgiu. In urma accidentului, doua persoane au mai fost ranite, iar una dintre ele a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit informatiilor oferite de IPJ Giurgiu, o tanara de 40 de ani, aflata…

- Trupul neinsuflețit al actriței Carmen Stanescu va fi depus sambata, 14 aprilie, in foaierul Salii Mari a Teatrului Național I.L. Caragiale din București. Ramașițele actriței vor fi aduse intre orele 10:00 – 13:00, au anunțat reprezentanții instituției. Inmormantarea va avea loc , sambata dupa-amiaza,…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

