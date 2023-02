A murit Raquel Welch. Fostul sex-simbol american avea 82 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut ca toate contractele de achizitie de la Complexul Energetic Oltenia sa fie verificate si sa fie identificate motivele pentru care aceste contracte de achizitii nu au asigurat conditiile normale de munca. Anunțul vine dupa ce 3 muncitori au murit, cand vehiculul care ii…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma și solicita luarea unor „acțiuni imediate și coordonate” pentru a elimina de pe piața medicamentele neconforme, dupa ce peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse contaminate cu diverse substanțe toxice.

- Moartea celor trei angajați care au murit in tragedia de la Jilț Sud in urma cu o saptamana a declanșat protestul celor din carierele din Gorj. Luni dimineața, zeci de mineri au refuzat sa mearga la munca. Oamenii cer schimbarea condițiilor de munca și a mașinilor care ii transporta la lucru in fiecare…

- George Banu, cel mai important critic de teatru roman, stabilit la Paris din 1973 și apreciat la nivel internațional, a murit la varsta de 79 de ani, informeaza Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Marele om de teatru, una dintre vocile cele mai respectate…

- Lucian Todea, fost fotbalist cu meciuri in prima liga a Romaniei, a incetat din viața vineri, 20 ianuarie, la varsta de 36 de ani, dupa o indelungata suferința. Diagnosticat cu o forma agresiva de cancer la cap, oradeanul a fost doborat de boala in noaptea de joi spre vineri, informeaza site-ul bihon.ro.…

- Un baiat de 16 ani din Republica Moldova a murit dupa ce a cazut de pe o poarta metalica aflata pe terenul de sport din curtea unei școli, pe care s-a urcat ca sa-și faca un selfie, indormeaza Stiri.md. Incidentul a avut loc miercuri seara, in satul Seliște din raionul Orhei. Alti tineri aflati in curtea…

- Ministrul ucrainean de Interne a murit intr-un accident de elicopter, in dimineața zilei de miercuri, 18 ianuarie 2023. The post Ministrul ucrainean de Interne a murit intr-un accident de elicopter appeared first on Romania Libera .

CJ Harris, un cantaret care a concurat la "American Idol" in timpul celui de-al 13-lea sezon al emisiunii concurs, a murit la varsta de 31 de ani, informeaza DPA.