A murit Raquel Welch, actrita considerata cea mai sexy in clasicul Hollywood Raquel Welch s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Legendara actrița a fost considerata cea mai sexy vedeta a Epocii de Aur de la Hollywood. Actrița a cunoscut celebritatea in anii 1960, grație rolurilor din producții precum Fantastic Voyage și One Million Years B.C. In anul 1974, Raquel Welch a primit Globul de Aur pentru rolul din The Three Musketeers. In anii 90, Welch a fost inclusa in topul celor mai sexy 100 de staruri de cinema de catre revista Empire. De asemenea, Playboy a poziționat-o in primele trei cele…