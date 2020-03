Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din comuna Borsa, care a murit in Italia, si sora ei nu vor fi repatriate, a anunțat Sorin Timiș, primarul comunei Borșa din Maramureș, potrivit Mediafax. Femeia de 80 de ani si sora ei, nu vor fi aduse in tara, deoarece statul roman nu permite in acest moment repatrierea. Anuntul a fost facut…

- Actrița Carmen Galin a murit, pe 13 martie 2020, la varsta de 73 de ani. Anunțul morții sale a fost facut pe Facebook de artistul Nicu Alifantis. Carmen Galin era cunoscuta romanilor in special pentru rolul din filmul ‘Fram’. Actrița ar fi implinit 74 de ani chiar maine, pe 14 martie. „Ne-a parasit…

- Anuntul trecerii in neființa a cunoscutului actor a fost facut in aceasta dimineata, pe pagina oficiala de Facebook a teatrului de Revista Constantin Tanase. ”Colegul nostru, actorul PAUL TALAȘMAN ne-a parasit, plecand sa straluceasca de-acum incolo printre stelele Teatrului și Filmului romanesc.…

- Gabriela Szabo trece prin momente grele. Sportiva este in doliu dupa ce mama sa a murit. Anunțul a fost facut de Gabriela Szabo pe conturile de socializare. Gabriela Szabo și-a condus mama pe ultimul drum. Livia Szabo a decedat la vasta de 67 de ani, dupa ce a fost internata in urma cu cateva zile intr-un…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a distribuit, la sfarșitul anului, pe Facebook, un clip de promovare a Bucureștiului, afirmand ca este „un oraș in care iți place sa traiești, o zi sau toata viața”. Firea a precizat ca videoclipul este realizat de #ArtFocusInternational și a fost regizat de buzoianul…

- Cu durere in suflet, Luis Lazarus l-a descris pe unchiul sau ca fiind o persoana extrem de buna și sufletista, dar și vesela, scrie cancan.ro. Mai mult, jurnalistul a punctat ca cel mai mult regreta ca nu a putut sa fie altaturi de unchiul sau, in aceste ultime clipe din viața lui. Dupa cum…

- "...doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun pe Mama...astazi apelul s a incheiat cu vestea trista ca Domn Profesor Ene ne a parasit, o persoana blanda care nu m-a certat nici macar o data in toti acei 4 ani in care m-a invatat…

- Simona Halep a anunțat pe contul sau de Facebook ca unul dintre primii ei antrenori, Nicușor Ene, a murit.Nicușor Ene, unul dintre cei care au inițiat-o in tenis pe Simona Halep, a murit. Anunțul a fost facut chiar de marea campioana pe contul ei de socializare.Simona Halep a primit vestea de la mama…