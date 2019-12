A murit profesorul universitar doctor Marin IORDAN

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea universitara targovișteana este mai saraca prin trecerea la cele veșnice a domnului prof. univ. dr. Marin IORDAN, unul dintre Post-ul Profesor universitar doctor Marin IORDAN a incetat din viața apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Profesorul universitar doctor Marian Preda a obtinut miercuri cel mai mare numar de voturi la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru functia de rector al Universitatii din Bucuresti, alegerile urmand a fi validate in sedinta Senatului care va avea loc pe 18 decembrie, potrivit site-ului institutiei…

- Liviu Țeghiu, un cunoscut profesor universitar din Timișoara, a trecut la cele veșnice in aceasta dimineața, la 71 de ani, in urma unei crize cardiace. A indrumat timp de mai bine de 35 de ani, pana in 2009, cand a ieșit la pensie, destinul a mii de studenți din cadrul Facultații de Litere a Universitații…

- Sambata, 24 noiembrie, la Iasi, scriitorul Traian Diaconescu s a stins din viata.Pilon si reper al filologiei clasice la Iasi, unul dintre cei mai mari latinisti romani, Traian Diaconescu a fost si profesor al Facultatii de Litere a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", dedicandu si intreaga viata carierei…

- Inginerul Mihai Dragu este doctorand al Facultatii de Stiinte si Mediu din Galati. Dronele create de el stabilesc recorduri mondiale, ceea ce il ajuta sa capteze interesul studentilor sai pentru aceste aparate.

- Și-a inceput studiile, primare si liceale [1] , in Iasi /orașul natal; s-a inscris la cursurile Facultatii de Stiinte a Universitatii „Al.I.Cuza”, unde urma sa aprofundeze fizica si chimia, dar studiile i-au fost intrerupte de intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial [2] ; dupa absolvire [3] , Horia…

- La 40 de ani ai Facultații de Jurnalism și Științe ale Comunicarii USM, studenții au avut parte de „O lecție altfel”. Și asta pentru ca, administrația Instituției a decis sa o faca in curtea Universitații.Ba mai mult, studenții, pe langa felicitari și urari de bine, au asistat la „confesiuni” din partea…

- Propunerea pentru acordarea titlului academic a fost facuta de reprezentantii Facultatii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice din Galati, ceremonia urmand sa aiba loc pe 21 septembrie 2019, in Sala Senatului din cadrul Universitatii ”Dunarea de Jos”.